Motor kwijt en boetes na dodelijk ongeluk met crossmotor in Ottersum

Film Oorlogsmuseum Overloon wint Gouden Reiger

27 september OVERLOON - De makers van de film Ik ben er nog, dagelijks te zien in Oorlogsmuseum Overloon, zijn in de prijzen gevallen. Duinzand museale projecten heeft een Gouden Reiger gewonnen, een landelijke prijs voor de beste in opdracht gemaakte film en onderdeel van het Nederlands Film Festival.