Motorrijder gaat onderuit op Millseweg in Beers: gewond naar ziekenhuis

Plagen & Tegenslagen Graafse herberg decor voor dronkemans­ru­zie: Als de drank is in de man, is de wijsheid in de fles

In Plagen & Tegenslagen beschrijft Geurt Franzen de ontberingen die het Land van Cuijk en de kop van Noord-Limburg hebben doorstaan in de eeuwen die achter ons liggen. Over epidemieën en mislukte oogsten, noodweer en overstromingen, oorlogsgeweld en plunderingen, armoede en ongelukken. Vandaag aflevering 20: alcoholmisbruik (1).

23 mei