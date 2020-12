Mountainbike gekocht? Dan kan je op deze parcoursen in Brabant helemaal los

Maaszieken­huis begint met digitaal spreekuur: thuis in Haps, Oploo of waar dan ook op controle bij je dokter

7:04 BOXMEER - De ziekenhuisarts die vanuit een stiltecabine in het ziekenhuis virtueel bij je thuis komt voor een spreekuur. Op het ene beeldscherm ziet hij jou thuis in Oploo, Haps of waar dan ook achter je bureau zitten of in je luie stoel. Op het andere beeldscherm heeft de specialist je patiëntendossier bij de hand. Jij als patiënt ziet op jouw beurt je dokter 'gewoon’ in het ziekenhuis zitten.