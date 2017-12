N324 afgesloten na ongeval

Chauffeur (26) nog steeds 'in shock' na veroorzaken ongeluk Oploo

1 december DEN BOSCH - Zes gebroken ribben, een idem knieschijf, hersenschuddingen, kneuzingen in gezicht en borst, operaties, het is niet niks wat twee slachtoffers van een stevig ongeluk opliepen. De man die het veroorzaakte kwam met de schrik vrij, heet het, maar anderhalf jaar later zit die schrik er nog steeds zo in dat de Helmonder vrijdagochtend volgens zijn advocaat in shock leek.