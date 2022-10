Na crowdfunding is Rob Vloet voor behandeling in Mexico: ‘Ik merkte meteen wat verbetering in het lopen’

Buurt in verzet om bouw twaalf woningen Den Dries: ‘We willen ons speelveld houden’

DEN HAAG/LEDEACKER - Meer dan dertig omwonenden van Den Dries in Ledeacker willen dat de Raad van State de bouw tegenhoudt van een hofje met twaalf levensloopbestendige woningen aan Den Dries. Zij willen er maximaal acht. ,,Want we willen ons speelveld houden”, vertelden zij maandag in de Haagse rechtszaal.

