Na dodelijk ongeluk op de ventweg in Sint Anthonis rijst de vraag: waar op de weg moet het landbouwverkeer rijden?

Kinderrech­ter veroor­deelt overlastge­ven­de jeugdgroep voor openlijk geweld in de regio Cuijk

20 oktober DEN BOSCH/CUIJK - Vijf jongens uit Cuijk en Haps maakten zich in 2020 schuldig aan openlijk geweld tegen leeftijdgenoten. De kinderrechter in Den Bosch veroordeelde hen begin deze week veelal tot werkstraffen in combinatie met voorwaardelijke jeugddetenties. Omdat de verdachten vorig jaar nog allemaal minderjarig waren, behandelde zij hun zaken achter gesloten deuren.