Na ‘niks, noppes, nada’ is er nu hoop voor operazangeres Deirdre

kaart CORONA­KAART | Minder besmettin­gen, flinke daling in Doetinchem; check hier hoe het zit in jouw gemeente

28 maart ARNHEM - Het aantal besmettingen is ook in de regio flink gedaald. Waar in een stad als Doetinchem zaterdag maar liefst 49 besmettingen werden gemeld, waren het er in het afgelopen etmaal maar 14. In Arnhem stegen de besmettingen wel licht, naar 49.