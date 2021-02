Nertsen weg, wat nu? Als er maar geen andere dieren voor in de plaats komen, zegt deze belangengroep

Emotioneel laatste concert in het kerkje in Velp

31 januari VELP - ,,Het was een emotioneel moment, het voorlopig laatste concert in het kerkje in Velp.” Programmeur Frank van Dorst verzorgde er acht jaar de concerten. Aan die reeks komt een einde, omdat Stichting Kunst in het kerkje niet op één lijn zit met de gemeente Grave over het gebruik van het kerkje.