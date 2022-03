Nieuwe gemeente Land van Cuijk blijft koersen op één groot gemeentehuis

Belastin­gen in het Land van Cuijk, slecht nieuws voor huurder in Cuijk

LAND VAN CUIJK - Huur je een woning, heb je een meerpersoonshuishouden en woon je in Cuijk, dan heb je pech gehad. Door het gelijktrekken van de belastingen in de vijf gefuseerde Land van Cuijkse gemeenten ga je er dit jaar 100 euro op achteruit. Dat blijkt uit de vergelijking die is gemaakt van de belastingen in de nieuwe gemeente Land van Cuijk en de vijf voormalige gemeenten.

8 maart