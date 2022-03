NLdoet-vrijwilliger Cefas zegt: ‘Kom maar op met die kwast’

Hij is één van die vele enthousiaste en ook nog eens handige vrijwilligers die afgelopen weekeinde de handen uit de mouwen stak. Dat gebeurde in het kader van NLdoet: de grootste vrijwilligersactie van Nederland. Geen moeite voor al die vrijwilligers, en voor Cefas misschien nog wel minder. Zijn zonen Lars en Renzo zijn fanatiek scoutinglid. ,,Dan zet je graag een extra stap.”

Met een bootlengte van 47,15 meter is de klus na het weekend nog niet klaar, om het met gevoel voor understatement te zeggen. Scoutingvoorzitter Wim van Rijswijk: ,,Dit is maar het begin van een nieuwe verfcyclus. We zijn er ook het komende jaar nog wel even zoet mee.” Kortom, nieuwe vrijwilligers blijven van harte welkom.