Oelbroeck: feest na klein jaar verbouwen

Levering veevoer niet in gevaar, prijzen door ‘heksenke­tel’ torenhoog

MAASHEES - ,,Het is een heksenketel”, zegt Joris Kaanen, directeur van veevoederbedrijf Havens in Maashees. Door de oorlog in Oekraïne is er een wereldwijde stormloop op graan - bestanddeel van veevoer - uit andere delen van de wereld ontstaan. ,,Onze productie is niet in gevaar, we hebben geen klantenstop. Maar de prijzen zijn torenhoog.” En die moeten worden doorberekend.

29 maart