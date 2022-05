Onder hoogspanning werken aan uitbreiding van elektriciteitsnetwerk vanuit Boxmeer

Kabel van 150.000 volt moet stroomnet­werk update geven voor zonnepane­len en windmolens

BOXMEER - Te weinig capaciteit op het net voor stroom die vanuit zonnepanelen of windmolens wordt aangeleverd. Het speelt overal. Maar er komt een oplossing. Daarom wordt er nu een ‘kabeltje’ getrokken van het nieuwe hoogspanningsstation in Boxmeer naar het station in Haps. Maar wat komt daar allemaal bij kijken? Projectleider Marco Wolfs van beheerder Tennet geeft uitleg.

9 september