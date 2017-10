Ondernemers Kennedymars: 'Voor duizenden euro's opgelicht'

Verdacht echtpaar megafraude Gennep langer in voorarrest

13 oktober GENNEP - De 81-jarige Van O. en zijn 61-jarige echtgenote Chun L. blijven langer in voorarrest. Dat heeft de rechter-commissaris in Den Bosch vanmiddag besloten. Beiden werden dinsdag aangehouden in hun bedrijfsgebouw in Gennep op verdenking van grootschalige belastingfraude, witwassen, valsheid in geschrifte en illegaal bankieren.