Onderzoek naar spookrijders op de A73 bij Boxmeer

De wegbeheerder benadrukt dat er nog geen sprake is van 'een officieel onderzoek'. ,,Maar het valt ons ook op. Vanaf augustus tot de eerste week van dit nieuwe jaar hebben we op de A73 bij Boxmeer vijf meldingen geregistreerd van spookrijders’’, zegt een woordvoerder van Rijkswaterstaat.



,,In drie gevallen is de spookrijder ook aangetroffen. Vraag is nu, is vijf veel of weinig? Vergelijkingsmateriaal hebben we op dit moment niet. Vooropgesteld, elke spookrijder is er natuurlijk een te veel. Ons knelpunten-analyseteam gaat binnenkort aan de hand van de meldingen bekijken wat er in de regio Boxmeer aan de hand is. Is er, zoals we dat noemen, een trend te ontdekken in de meldingen? Kunnen we er iets tegen doen of niet’’, aldus de zegsman.