Onduidelijk voor reizigers of bussen rijden door storing met reisinformatie

Ook Tweede Kamer is voor herinde­ling Land van Cuijk, zorgen over Grave: ‘Langer wachten op Grave is echt onwense­lijk’

11 februari DEN HAAG - Niks staat het samengaan van de vier gemeenten Boxmeer, Cuijk, Mill en Sint Hubert, en Sint Anthonis nu nog in de weg. Ook de Tweede Kamer gaat akkoord met de vorming van de nieuwe gemeente Land van Cuijk per 1 januari 2022. Al zijn er grote zorgen over de positie van het zelfstandige Grave.