Onduidelijk voor reizigers of bussen rijden doordat Arriva storing heeft met reisinformatie

‘Triest als gasten wegens corona niet naar uitvaart durven terwijl het veilig kan’

11 februari CUIJK - Een passende uitvaart is maatwerk. Zeker nu in coronatijd, met alle beperkende regels, vergt dat veel flexibiliteit en creativiteit van uitvaartbegeleiders. In het eigen crematorium Buitenplaats Zevenhutten in Cuijk kan uitvaartonderneming Schrijen gelukkig alle kanten op om het volledig coronaproof te houden. ,,Het is triest voor nabestaanden als gasten afzeggen omdat ze niet durven te komen. Daarom doen we er alles aan om het veilig te doen”, zegt directeur Bianca Schrijen.