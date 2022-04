‘Ongelijkheid subsidie sportclubs in Land van Cuijk is oneerlijk’

Fietsbrug de Maasover is nu al een succes: ‘De huidige brug is geschikt voor twee tot drie keer zoveel fietsers’

CUIJK/MOOK - Dagelijks 1500 fietsers die van de Maasover gebruik gaan maken. Dat was de verwachting bij de opening van de brug op 27 september 2020. Maar anderhalf jaar na opening zijn het er al meer. In de maand maart gingen er op een werkdag gemiddeld 1785 fietsers over de 145 meter lange fietsbrug naast de spoorbrug over de Maas.

