Ongeluk op A73 bij Horst: Rijkswaterstaat adviseert om te rijden via Eindhoven

Rond 10.50 uur belandde een vrachtwagen op de A73 tegen de vangrail in de middenberm tussen Venray en Horst. In beide richtingen is daarom de linkerrijstrook afgesloten.

Om de vrachtwagen veilig van de vangrail te kunnen takelen zijn vervolgens op de A73 richting Nijmegen beide rijstroken dichtgegaan. Verkeer kan nog wel via de vluchtstrook passeren. Vanwege de opgelopen vertraging is in beide richtingen omrijden via Eindhoven sneller. Rond 12.30 uur is er volgens Rijkswaterstaat naar het zuiden 20 minuten vertraging en naar het noorden 30 minuten.