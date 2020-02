Onrust in de landbouwsector betekent nieuwe hoop voor nertsenfokkers: ‘Huidige regeling klopt van geen kant’

GEMERT-BAKEL - Brabant heeft een zware inbreng als het gaat om nertsenhouderijen, hier worden meer dan de helft van alle pelsdieren gefokt, in Gemert-Bakel zelfs ongeveer een kwart. In 2013 werd een wet aangenomen die pelsdierhouders dwingt te stoppen in 2024 en er is géén opkoopregeling.

Maar die wet staat nu ter discussie. Het ministerie van Landbouw bevestigt dat er gesprekken worden gevoerd met de nertsenhouders over aanpassingen van de wet.



Volgens woordvoerder Tjitske de Groot van het Landbouw Collectief is het niet zo dat de boeren in de discussie nu ook nog even over de pelsdierhouders gaan spreken. ,,Daar is door ons vanaf het begin over gesproken. Natuurlijk geldt dat die sector in een bijzondere positie zit, maar ze horen er helemaal bij.''

Quote Als de situatie zo blijft, is er niet één boer die tot aan 2024 in bedrijf is Lyon Hutten

Namens de pelsdierhouders zit Lyon Hutten aan tafel in Den Haag. Hutten is inmiddels geen boer meer. Afgelopen november verlieten de laatste dieren de stallen. ,,Het was niet meer te bekostigen.''



En hij is niet de enige. Van de ruim tweehonderd nertsenfokkers in 2013 is nu nog ongeveer de helft actief, denkt hij. ,,Maar als de situatie zo blijft, denk ik niet dat er één boer is die tot aan 1 januari 2024 in bedrijf is.''

‘Regeling klopt van geen kant’

Hutten vecht al jarenlang voor een betere compensatie van het fokverbod per 2024. ,,Deze regeling klopt van geen kant. Veel boeren zitten zwaar in de financiële problemen.'' Nertsenhouders hebben vanaf 2013 tien jaar de tijd gekregen om nog alles uit hun bedrijf te halen, voordat het verbod van kracht wordt.



Het idee was dat er nog flink verdiend zou worden. Maar onder meer doordat de wereldmarkt inzakte, lukte dat veel boeren niet. ,,Het blijkt absoluut niet te doen'', zegt Hutten. Dus staan schuren leeg en blijft een deel van de nertsenfokkers achter met grote schulden.



Geld van het Rijk is er straks alleen voor sloop of verbouw van de stallen. Nu het verbod dichterbij komt, zijn de meeste nertsenfokkers nog lang niet binnen. Hutten: ,,Sommige nertsenfokkers zien het echt niet meer zitten. Enkelen van hen hebben in de afgelopen jaren zelfmoord gepleegd omdat ze geen uitweg meer zagen.''

Stuk sterker

Tot nu toe moesten de nertsenfokkers hun strijd alleen voeren. Nu zitten ze met tien andere landbouworganisaties aan tafel. En dat maakt hun onderhandelingspositie ineens een stuk sterker. ,,We hebben ook uitgesproken dat er pas een akkoord met de minister is als we eruit zijn voor elke sector.”

Quote Er werd ons al vaker een vette vis voorgehou­den maatschap Kanters