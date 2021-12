Ook al gaat school week eerder dicht, scholieren in Land van Cuijk krijgen toch hun kerstviering

Wat je nu moet weten van testen én dadelijk ook prikken tegen corona in Cuijk

CUIJK - De omheinde plek waar ooit het Merletcollege stond, ligt er troosteloos bij. Onkruid heeft er nog maar even vrij spel. Want deze voormalige schoollocatie aan de Grotestraat in Cuijk moet nog voor Kerstmis omgetoverd worden tot een tijdelijk parkeerterrein voor minstens 400 auto's. Zodat gebruikers ervan zich aan de overkant van de straat in twee leegstaande winkelpanden kunnen laten testen óf - en dat is nieuw - laten vaccineren tegen het coronavirus.

7:20