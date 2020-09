Ook extra coronamaatregelen in Brabant: kroegen in Cuijk en Boxmeer eerder dicht

Net als 138 anderen willen Jetske en Yanick een huis in Ottersum. Er staan er twee te koop

21 september OTTERSUM - De nood is hoog in Ottersum. Met name onder jongeren en mensen van middelbare leeftijd en ouder. Al ruim tien jaar is er geen huis te krijgen. Wil je op jezelf of gaan samenwonen? Alvast een levensbestendig huis zonder trappen? Dan is het wachten. Lang wachten. Maar voor een kleine groep Ottersummers is er nu hoop.