Ook in Land van Cuijk truien aan

Ruim honderd musici besteden in de Passion ook aandacht aan Oekraïne: ‘We hebben in 2000 jaar niet veel geleerd’

CUIJK - In de week voor Pasen wordt traditioneel in de Passion aandacht geschonken aan het lijdensverhaal van Jezus. Dit keer is er in Cuijk ook aandacht voor de oorlog in Oekraïne.

5 april