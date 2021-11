Ook nu kopstuk Martien R. gepakt is, dendert de Brabantse drugsindustrie door

Sprookjesboeken, ze zijn niet te vinden op de Brabantse burelen van de politie en het Openbaar Ministerie. Het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering: ja, die wel. Maar de verzamelde werken van de gebroeders Grimm ontbreken. Politie en justitie in Brabant zijn trots op de Operatie Alfa, maar beseffen maar al te goed dat de provinciale drugsindustrie ook na de veroordeling van Martien R. tot zestien jaar niet als een plumpudding in elkaar is gezakt. ,,Die illusie hebben we niet. Dat zou naïef zijn”, erkent Heleen Rutgers, die als hoofdofficier van justitie in Den Bosch nauw betrokken was bij de Operatie Alfa.



Sprookjes bestaan niet, zo weten Rutgers en de Oost-Brabantse politiechef Wilbert Paulissen maar al te goed. Allereerst is er de wetenschap dat de zaak tegen Martien R. en zijn medeverdachten nog niet klaar is: volgend jaar dient immers het hoger beroep. Maar belangrijker: ook als het gerechtshof de straffen in stand houdt, zal de vraag naar drugs blijven. En in Brabant zijn van oudsher meer dan voldoende criminele ondernemers die de drugs willen leveren.