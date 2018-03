Oorlog in goededoelenland

Celstraf voor overval op 73-jarige vrouw in Boxmeer

16 maart DEN BOSCH/BOXMEER - De 22-jarige Boxmeerse man, die op 1 november 2017 met een vriend inbrak in het huis van een 73-jarige vrouw op de Adriaen Brouwerstraat, is schuldig aan een 'diefstal met geweld in vereniging'. Dat besloot de rechtbank vrijdagmiddag in Den Bosch. De rechters legden een celstraf van 24 maanden op aan de verdachte, waarvan 9 maanden voorwaardelijk. De Boxmerenaar komt bovendien na het uitzitten van zijn straf onder toezicht te staan van de reclassering.