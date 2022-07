Oorlogsheld Edwin Hunt (102) overleden: ‘Als hij vertelde, kon je een speld horen vallen’

Met video 102-jarige major vindt eerbetoon voor zijn giganti­sche oorlogs­brug ‘wonderful’

Als het in 1945 lukte om in acht dagen de langste drijvende baileybrug van WOII te bouwen, dan moest het Cris Smeets en Ruud van der Linde toch ook lukken om in acht maanden in Oeffelt en Gennep twee oevermonumenten te realiseren? Woensdag was de onthulling.

12 mei