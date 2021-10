Op bijna alle snelwegen in de regio staat wel een file

De Zwaluw wacht nog altijd op eerste competitie­du­el na coronastop: ‘Ik hoop dat iedereen fit is zondag’

6 oktober OEFFELT - De Zwaluw wacht nog altijd op de eerste competitiewedstrijd na de coronastop. In de eerste twee speelrondes kwam de Oeffeltse voetbalclub niet in actie. Op de openingsdag was De Zwaluw vrij door een oneven aantal teams in de vierde klasse G, zondag werd het duel bij VIOS’38 afgelast.