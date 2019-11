Opgestapte CDA-bestuurders oogsten veel respect; coalitie weet nog niet hoe nu verder

CDA wil onderzoek naar bestuurs­cul­tuur Sint Anthonis

8 november SINT ANTHONIS - Het CDA in Sint Anthonis wil dat de commissaris van de Koning onderzoek instelt naar de bestuurscultuur in Sint Anthonis. Dat wil de partij naar aanleiding van de kritische uitspraken van burgemeester Marleen Sijbers in haar afscheidstoespraak.