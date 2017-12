Ophokplicht treft ook ZooParc Overloon

FOTO'S Een beetje sneeuw maakt nog geen winter, maar wel mooie plaatjes

8 december BOXMEER/CUIJK - Eerlijk is eerlijk. Het is nog niet veel maar het begin is gemaakt. De sneeuw liet zich deze vrijdag vanaf een uur of half negen in de ochtend zien. Dat leverde mooie plaatjes op. Zoals onze fotograaf Ed van Alem vastlegde in Boxmeer bij het beeld aan de Raetsingel.