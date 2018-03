Oplichter uit Cuijk verkocht dure elektrische fietsen voor habbekrats

DEN BOSCH/ CUIJK - Een 37-jarige Cuijkenaar heeft eind 2016 fietswinkels in zijn woonplaats voor duizenden euro's opgelicht. Politierechter M. van Vliet veroordeelde de man vanmiddag in Den Bosch tot een werkstraf van honderd uur voor meerdere gevallen van verduistering. De verdachte had zichzelf aangegeven bij de politie: hij had zijn misdaden uit financiële wanhoop begaan.

De Cuijkenaar had een simpele methode om fietshandelaren in zijn woonplaats op te lichten. Hij ging bij hen langs en vertelde dat hij een fiets wilde kopen. Hij tekende netjes een contract voor elektrische fietsen, die vaak meer dan 3.000 euro waard waren. Dat soort fietsen hebben de meeste handelaren niet in voorraad; die moeten worden besteld.

De verdachte vroeg vervolgens of hij een 'leenfiets' kon krijgen. Die elektrische fietsen, die in waarde uiteen liepen van 1.500 tot 2.200 euro, verkocht hij vervolgens voor een paar honderd euro via Marktplaats.

Smoesjes

De man had soms hele verhalen en smoesjes nodig om de leenfietsen mee te krijgen. In een geval gaf de handelaar hem echter zonder enige aarzeling een dure elektrische leenfiets mee. Die handelaar kende de verdachte. Deze had namelijk wel vaker een gewone fiets bij hem gekocht.

De verdachte had nog geen strafblad. Hij was met zijn oplichtingspraktijken begonnen, nadat hij in 2016 zijn huis kwijtraakte. Hoewel de fietsverduisteringen behoorlijk succesvol waren, was het duidelijk dat hij er nooit mee weg had kunnen komen. De man gebruikte zijn eigen naam bij de transacties. Hij meldde zichzelf dan ook bij de politie, voor een van de handelaren aangifte tegen hem zou doen.