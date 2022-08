Oppassen, takken kunnen ook in Land van Cuijk spontaan loslaten door hitte en droogte

Een tak die zomaar uit een boom valt: moeten we daarvoor uitkijken in de Achterhoek?

DINXPERLO/ BEEK - Een door de droogte losgekomen tak zorgde afgelopen weekend bij Dinxperlo voor een onveilige situatie. Kunnen we in deze warme, droge zomer nog wel zonder gevaar wandelen in het bos?

13 augustus