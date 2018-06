Oproep: kent u oud-bewoners van meisjesinternaat in Stevensbeek?

In groeiwijk Heeswijkse Kampen weet niemand wie vijf huizen verderop woont

7:45 CUIJK - De Cuijkse groeiwijk de Heeswijkse Kampen is als los zand. Er is geen binding tussen de wijkbewoners. Dat concludeert Ilse van Eldijk. De studente Culturele en Maatschappelijk vorming aan de HAN in Nijmegen loopt stage bij maatschappelijk werkorganisatie Sociom en heeft een onderzoek gedaan naar de samenhang in de wijk.