OR-code niet bij politieke avond. Forum voor Democratie mag er toch in

Boerendoch­ters Riek en Paulien spelen mee in voorstel­ling over de geplaagde boer: ‘We moeten samen naar oplossin­gen kijken’

8 oktober WESTERBEEK - De boer is het beu. Het platteland is in rep en roer. Boerendochters Riek en Paulien spelen mee in de voorstelling Iets met Boeren. Voor meer begrip en een gezonder buitengebied.