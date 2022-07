Over de rijweg van de Maasbrug fietsen: het mag niet, maar het gebeurt massaal

Gennepse ex-prof Niels Fleuren had interesse van De Treffers niet verwacht: ‘Dit is geen stap achteruit’

GROESBEEK - De Gennepse voetballer Niels Fleuren (35) heeft een karrenvracht aan ervaring in het profvoetbal, woont op een kwartier rijden van De Treffers in Groesbeek en gaf - nadat hij stopte bij eerstedivisieclub TOP Oss - via sociale media aan verder te willen als amateurvoetballer.

