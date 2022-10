Overval op supermarkt Jan Linders in Cuijk

Klachtenre­gen over vliegbasis Volkel en F-35 houdt aan

MILL - Het blijft klachten regenen over het lawaai van de F-35’s en F-16’s die vanaf vliegbasis Volkel vliegen, onder meer over de gemeente Land van Cuijk. Sinds de komst van de F-35 is het aantal klachten meer dan verdrievoudigd, ook in augustus was dat het geval.

6 oktober