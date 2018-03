Overvaller (16) bakker moet therapie en onderwijs volgen

Cuijkse broers: jongensboek op het biljartlaken

16:02 CUIJK - In een tijdsbestek van vier weken is de Cuijkse familie Verhoeven twee Nederlands biljartkampioenen rijker. Hoe bijzonder is dat? Peter (49) won vier weken geleden de titel driebanden in de derde klasse, voor oudere broer Eddy (56) werd zondag nog het Wilhelmus gespeeld in Wijchen, vanwege zijn nationale titel driebanden in de tweede klasse.