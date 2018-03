Overvaller Millse Albert Heijn op vrije voeten

Oplichter uit Cuijk verkocht dure elektrische fietsen voor habbekrats

2 maart DEN BOSCH/ CUIJK - Een 37-jarige Cuijkenaar heeft eind 2016 fietswinkels in zijn woonplaats voor duizenden euro's opgelicht. Politierechter M. van Vliet veroordeelde de man vanmiddag in Den Bosch tot een werkstraf van honderd uur voor meerdere gevallen van verduistering. De verdachte had zichzelf aangegeven bij de politie: hij had zijn misdaden uit financiële wanhoop begaan.