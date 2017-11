Overvaller Bosnische (73) in Boxmeer liep mogelijk gescheurde mondhoek op

Handtas

De alleenstaande en kinderloze vrouw stond namelijk op het punt terug te keren naar haar geboorteland Bosnië en lag te slapen in een vrijwel leeg huis. Het was de laatste nacht voordat ze de huur op zou zeggen. Ze sliep op een matras in een kale kamer en had alleen een handtas bij zich met wat papieren.

Twee mannen, volgens de politie met een 'Noord-Afrikaans uiterlijk', drongen rond drie uur 's nachts het huis aan de Adriaen Brouwerstraat in Boxmeer binnen. Ze deden dat door met een steen een gat te maken in de voordeur. In de slaapkamer van de vrouw kwam het tot een handgemeen tussen de wakker geschrokken Boxmeerse en een van de daders. Toen ze de man bij de mondhoeken greep, gingen de twee er uiteindelijk vandoor.



De politie heeft nog geen arrestaties verricht in de zaak. De aanleiding voor de overval is een groot raadsel. De vrouw, die inmiddels naar Bosnië is vertrokken, heeft aangegeven dat ze de mannen mogelijk eerder heeft gezien. De politie sluit daarom niet uit dat ze in Boxmeer of omgeving wonen. Ook de andere man zou gewond kunnen zijn geraakt, bijvoorbeeld door het gebroken glas in de voordeur. In het huis zijn bloedsporen gevonden.