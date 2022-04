Paasvuur mag weer branden in Westerbeek

Paasvuur Westerbeek gaat ondanks droogte door

WESTERBEEK - Worden her en der in het land paasvuren afgelast vanwege de droogte, in Westerbeek gaat het paasvuur dat gepland staat voor eerste paasdag gewoon door. ,,We hebben overleg gehad met de brandweer. De wind staat zondag uit het oosten en dat is voor ons gunstig. Daarom hebben we besloten het door te laten gaan", zegt Peter Jonkers van de dorpscoöperatie Westerbeek. ,,We wilden natuurlijk wel zeker weten dat het verantwoord was. Vandaar dat we er met de brandweer over hebben gesproken.”

16 april