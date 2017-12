Party Piet Pablo trekt volle zalen: 'Kinderentertainment ligt me'

Verberk groeide op in Oploo en dat is, vindt hij zelf, zo ver verwijderd als je maar kan zitten van de Hilversumse en Randstedelijke entertainmentwereld. ,,Ik heb vanuit mijn jeugd niks met theater, zingen of toneel. Ook heb ik geen toneel- of muziekopleiding. Ik kan van alles een beetje, misschien is dat wel juist goed.” Verberk kruipt sinds 2012 rond sinterklaastijd dagelijks in de huid van Party Piet Pablo. Er is waarschijnlijk intussen geen kind meer te vinden in Nederland en België ie Pablo niet kent. ,,Kinderentertainment ligt me. Dat voel ik goed aan."