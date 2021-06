Persoon zwaargewond bij steekpartij in azc Overloon; ook verdachte moet naar ziekenhuis

Milieuplan­nen scholieren: nieuwe afvalbak­ken, tegels eruit en laadpalen voor fietsen

28 mei GENNEP - Afvalbakken op het schoolplein en op andere plekken in Gennep, waarin het afval gescheiden kan worden. Laadpalen voor fietsen en auto’s van scholieren en leraren. Een deel van de tegels rondom school eruit, zodat het regenwater de grond in kan. En oh ja, op het dak van de school in Gennep is nog plek voor zonnepanelen. Het dak uitlenen aan buurtbewoners?