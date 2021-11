Peter Verstegen (FvD) heeft ‘geen moment spijt’ van verstoring debat

Streekbewo­ner Siem Frederiks met stip terug in de Quote 500: comeback met 125 miljoen euro

RIJK VAN NIJMEGEN - Hij was er eventjes uit, maar Siem Frederiks (Wijchen) is terug in de Quote 500. Marcel Boekhoorn (NEC) op zijn beurt steeg ook weer enkele plaatsen. Vorige week werd de jaarlijkse lijst van superrijken bekend gemaakt.

9 november