Peter Verstegen van Forum voor Democratie stapt na bijna vijf maanden uit lokale politiek Land van Cuijk

Martien werd toegeta­keld door criminele asielzoe­ker in Overloon, maar ‘ik gun ze de beste opvang’

OVERLOON - Het was een traumatische ervaring waar de toen 76-jarige Martien Hendriks nog steeds wel eens van wakker schrikt. Een overval in zijn woonhuis door een asielzoeker die verbleef in het omstreden azc van Overloon. De nasleep gaf het laatste zetje voor sluiting. Donderdag is het zover.

17 mei