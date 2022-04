Plan voor een randweg in Boxmeer ligt weer op tafel

Boxmeer slibt steeds verder dicht: ‘Het wordt gevaarlijk’

BOXMEER - Via de Beugenseweg of de Spoorstraat het centrum van Boxmeer zien in te komen? Op sommige momenten van de dag is dat een schier onmogelijke opgave. VVD’er Judith Logtens vindt dat er wat aan gedaan moet worden.

6 april