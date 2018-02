Politie baalt van tekort aan wiettests

Uit een speekseltest was gebleken dat de bestuurder een te hoog thc-gehalte had, een gevolg van het gebruik van wiet. Maar omdat hij niet tot de 'ernstige gevallen' hoort, kon geen bloedmonster worden afgenomen. Zo'n monster geldt als bewijs in een rechtszaak. Een speekseltest geeft alleen een voorlopige waarde en is vergelijkbaar met een ademtest bij alcoholgebruik.



Halverwege 2017 werden de regels voor het rijden onder invloed van drugs in Nederland aangescherpt. Sindsdien gelden grenswaarden voor een aantal stoffen die in drugs zitten. De politie kan dat sinds augustus eenvoudig testen via speekseltests. Maar om precies vast te stellen hoe hoog de gehaltes van die stoffen zijn, zijn bloedmonsters nodig. Daarvan stuurden de politiekorpsen er afgelopen najaar zoveel naar het NFI dat daar problemen ontstonden. Er waren niet genoeg onderzoekers beschikbaar om alle bloedmonsters te testen.