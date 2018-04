Politie en douane ontmantelen illegale fabriek van waterpijptabak

Frauderend mestbe­drijf uit St. Anthonis maar niet uit Stevens­beek

9:25 SINT ANTHONIS - In een bericht over fraude met mest en vetafval in deze krant van vorige week is een onjuistheid geslopen. In het artikel in de papieren krant stond dat het bedrijf in Stevensbeek gevestigd is. Dat is niet het geval.