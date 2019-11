Politie: man in woning Bergen door misdaad overleden

Gelderlan­der Nieuwscafé: Jonge hondjes, herinde­ling en discrimina­tie

26 november BOXMEER - Het Gelderlander Nieuwscafé van komende vrijdag in De Weijer in Boxmeer staat bol van de actuele onderwerpen. Zo zal er gesproken worden over discriminatie in het voetbal, de gemeentelijke herindeling, de dierenambulance en er is een opmerkelijke ondernemer te gast.