Politie pakt asociale sloddervossen aan bij McDonald's in Cuijk

CDA pleit voor aanleg gratis wifi in openbare ruimte met EU-geld

9 november SINT ANTHONIS - Met geld van de Europese Unie kan mogelijk gratis wifi worden aangeboden in de hele gemeente Sint Anthonis. Arno Rombouts van het CDA kaartte tijdens de gemeenteraadsvergadering over de begroting 2018 aan om te bezien of Sint Anthonis in aanmerking kan komen voor een WiFiEU!-subsidie.