Politie vindt grote hoeveelheid vuurwerk in huis van man die vinger kwijtraakt door vuurwerkbom

Pleinfeest Boxmeer eindelijk weer los op volle kracht: ‘Niemand doet moeilijk over de corona­check’

12:14 BOXMEER - Aan de ingang van het Pleinfeest op het Weijerplein in Boxmeer is de sfeer gemoedelijk. Het muziekfestijn kon vanwege het afscheid van de anderehalve meter corona-afstand op volle kracht doorgaan. De beveiligers zijn relaxt. ,,Niemand doet moeilijk over de coronacheck”, is hun ervaring. ,,Het loopt helemaal op rolletjes.”