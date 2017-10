Politie waarschuwt: pas op voor zakkenrollers op FestyLand

CDA Mill wijst al kan­di­daat-wet­hou­der aan

6 oktober MILL EN SINT HUBERT - Mark Janssen uit Wilbertoord is voorgedragen voor de functie van lijsttrekker van het CDA in de gemeente Mill en Sint Hubert. Hij is tevens kandidaat voor het wethouderschap in die gemeente, mocht dit na de verkiezingen van 21 maart volgend jaar aan de orde komen.