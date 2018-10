Provinciebestuurder Anne-Marie Spierings wordt voorzitter van D66

Tweede Kamerlid wil ophelde­ring over Mills woonwagen­be­leid

7:02 MILL/ DEN HAAG - De kraakactie van de drie broers Soering op een voormalig woonwagenkampje in Mill, vorige week zondag, is ook in Den Haag niet onopgemerkt gebleven. Er zijn inmiddels door Tweede Kamerlid Erik Ronnes (CDA) vragen gesteld aan Kajsa Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken.